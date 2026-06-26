Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07.40 Uhr im Kellerbereich eines leerstehenden Gebäudes in der Langensalzaer Straße zu einem Brand von Unrat. Das Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden, es kam nur zu einer geringen Substanzverletzung am Gebäude. Eine natürliche Selbstentzündung aufgrund Hitzeentwicklung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Gegen 08.00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an einer Hecke eines Kleingartengrundstücks in der Schlachthofstraße gemeldet. Die Glutnester konnten gelöscht werden, ein Ausbreiten verhindert werden. (ah)

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