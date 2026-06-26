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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Eine 56-jähriger Opel-Fahrer kam heute Morgen auf der L 1016 zwischen Mihla und Eisenach nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen entgegenkommenden VW. Dieser geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren VW, der sich hinter dem Opel befand. Die 21- und 51-jährigen Fahrer der VWs wurden durch die Kollision verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Währenddessen war die Straße voll gesperrt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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