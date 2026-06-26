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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag wurden auf der L 1026 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 407 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 48 Übertretungen gemessen. Bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde ein Fahrzeugführer mit 112 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet zumindest ein Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkten in Flensburg sowie 560 Euro Bußgeld. Bußgeldbescheide werden durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet und postalisch zugestellt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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