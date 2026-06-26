LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern Nachmittag wurden auf der L 1026 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von 407 durchgelassenen Fahrzeugen wurden 48 Übertretungen gemessen. Bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde ein Fahrzeugführer mit 112 km/h gemessen. Den Fahrzeugführer erwartet zumindest ein Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkten in Flensburg sowie 560 Euro Bußgeld. Bußgeldbescheide werden durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet und postalisch zugestellt. (ah)
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