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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuch Telefontrickbetrug

Mattstedt (ots)

Am gestrigen Montagmittag wurde der Polizei Apolda ein versuchter Telefontrickbetrug gemeldet. Telefonisch meldete sich eine Frau des "Einbruchsdezernat Abteilung 3" bei einer 80-jährigen Frau aus Mattstedt.Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Personalien infolge einer Festnahme eines Einbrechers gefunden wurden und sie als potentielles Opfer in Frage kommen würde. Als dann Fragen zu Wertgegenständen in ihrem Haushalt gestellt wurden, kam dies der 80-Jährigen merkwürdig vor, sodass sie darauf nicht einging. Daraufhin wurde das Gespräch durch die unbekannten Täter beendet. Zu einem finanziellen Schaden kam es zum Glück nicht. Die Polizei bittet weiterhin vorsichtig und aufmerksam zu sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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