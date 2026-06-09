Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 26-jähriger bedroht Einsatzkräfte

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht zu Dienstag einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst in der Buttelstedter Straße ausgelöst. Gegen 23:40 Uhr gingen Hinweise auf eine offenbar psychisch auffällige und alkoholisierte Person ein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zuvor mehrfach versucht haben, sich durch Sprünge vor fahrende Fahrzeuge selbst zu verletzen. Ersthelfer kümmerten sich um den 26-Jährigen bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst. Im Zuge weiterer Maßnahmen leistete er jedoch erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten sowie Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Auch bedrohte er die Einsatzkräfte mehrfach verbal und beleidigte diese. Zudem zeigte der 26-Jährige während des Einsatzes den sogenannten Hitlergruß. Um weitere Gefahren abzuwehren, musste der Mann durch die Einsatzkräfte fixiert werden. Er wurde im Anschluss in eine Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

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