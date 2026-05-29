POL-PDMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Mainzer Oberstadt
Mainz (ots)
Am gestrigen Morgen (28.05.2026) in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurden insgesamt vier parkende Fahrzeuge im Karcherweg in 55131 Mainz beschädigt. Hierbei wurden die rechten Außenspiegel beschädigt, vermutlich durch abtreten. Hinweise bitte an die aufnehmende Polizeiinspektion Mainz 1.
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