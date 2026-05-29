POL-PDMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots) - Am 15.05.2026 gegen 17:45 Uhr kam es auf einem Fußweg zwischen dem Bahnhof "Römisches Theater" und einem Supermarkt in der Holzhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer ein Messer gezogen wurde. Der 34-Jährige Geschädigte wurde an vorgenannter Örtlichkeit auf einen lautstarken Streit zwischen einem jungen Pärchen aufmerksam. Als er schlichtend einschreiten wollte, wurde er ...

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