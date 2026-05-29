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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am gestrigen Morgen (28.05.2026) in der Zeit zwischen 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr wurden insgesamt vier parkende Fahrzeuge im Karcherweg in 55131 Mainz beschädigt. Hierbei wurden die rechten Außenspiegel beschädigt, vermutlich durch abtreten. Hinweise bitte an die aufnehmende Polizeiinspektion Mainz 1.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
PI Mainz 1
Weißliliengasse 12
55116 Mainz

Rückfragen an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de / 06131-6534150

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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