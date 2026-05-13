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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Frontalzusammenstoß mit 4 Verletzten in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 13.05.2026, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Emy-Roeder-Straße und der Hechtsheimer Straße in Mainz. Dabei wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog die 21-jährige Fahrerin eines VW Polo von der Emy-Roeder-Straße in die Hechtsheimer Straße ab. Zeitgleich fuhr der 47-jährige Fahrer eines VW Tiguan vom Heiligkreuzweg in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Die Fahrzeugführer beider Pkw wurden leicht verletzt. Zusätzlich zum Fahrer befanden sich in dem VW Tiguan noch eine 22-jährige und eine 45-jährige Frau. Auch diese wurden leicht verletzt. Die vier verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Emy-Roeder-Straße von ca. 17:00-18:15 Uhr gesperrt. Die Hechtsheimer Straße wurde lediglich zu Beginn der Unfallaufnahme für ca. 20 Minuten gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über die verbliebenen Spuren abgeleitet. Durch die Sperrungen kam es kurzfristig zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sowie des öffentlichen Personennahverkehrs. Die genaue Unfallursache ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
PI Mainz 2: pimainz2@polizei.rlp.de
PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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