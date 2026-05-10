Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026 gegen 13:20 Uhr, haben mehrere Zeugen in der Straße Am Schinnergraben in Mainz-Hechtsheim einen lauten Knall vernommen und aufgrund dessen auf die Straße geschaut. Dort haben sie einen E-Scooter Fahrer gesehen, der offensichtlich soeben mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert ist. Der E-Scooter Fahrer flüchtet trotz Ansprache in Fahrtrichtung Autobahn und kümmert sich nicht um den entstandenen Sachschaden. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: südländischer Phänotyp, circa 150-160cm groß, circa 14 Jahre alt, kurze schwarze Haare

Die Polizeiinspektion Mainz 3 bittet um Mithilfe. Hinweise zum flüchtigen E-Scooter Fahrer werden telefonisch unter der 06131 65-34350 entgegengenommen.

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