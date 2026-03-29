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Polizei Bochum

POL-BO: Schwer verletzt: E-Scooter Fahrer fährt Fußgänger (58) an und flüchtet

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 27. März, bei dem ein Fußgänger (58, aus Bochum) schwer verletzt wurde, sucht die Polizei den beteiligten E-Scooter-Fahrer.

Am Nachmittag, gegen 14.50 Uhr, kam es im Bereich der Kortumstraße in Höhe Bongardstraße in Bochum zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem 58-jährigen Fußgänger. Infolgedessen stürzte der Fußgänger und zog sich schwere Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin vom Unfallort. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen wird der E-Scooter-Fahrer wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 16 bis 20 Jahre alt
   - schwarze/dunkle Hose
   - dunkle Haare
   - dünne Statur

Der Fahrer des E-Scooters und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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