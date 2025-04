Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Renitenter Ladendieb

Bingen - Gensingen (ots)

Am 19.04.25 gegen 11:15 Uhr kam es in einem bekannten Supermarkt in Gensingen zu einem Ladendiebstahl. Der 44-jährige Täter wurde zuvor bei seinem "Einkauf" durch die eingesetzte Ladendetektivin beobachtet und im Kassenbereich auf die von ihm nicht bezahlte Ware angesprochen. Der Täter nahm dies zum Anlass die Ladendetektivin von sich wegzustoßen, der Fluchtversuch wurde allerdings durch 4-5 beherzt eingreifende Passanten unterbunden. Gemeinsam konnte man den sich wehrenden Täter festhalten und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife bändigen. Keiner der involvierten Personen wurde verletzt. Es stellte sich heraus, dass der Täter Artikel im Wert von knapp 100EUR entwenden wollte. Der Ladendieb wird sich nun strafrechtlich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

