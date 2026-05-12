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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Montag, dem 11.05.2026 kam es gegen 21.25 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße Ecke Dekan-Laist-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw (Fahrer beide männlich, 29 und 36 J). Ursächlich war laut aktuellem Ermittlungsstand ein Rotlichtverstoß durch einen der beteiligten Fahrer. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an

PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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