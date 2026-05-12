POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Zeugen gesucht
Mainz (ots)
Am Montag, dem 11.05.2026 kam es gegen 21.25 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße Ecke Dekan-Laist-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw (Fahrer beide männlich, 29 und 36 J). Ursächlich war laut aktuellem Ermittlungsstand ein Rotlichtverstoß durch einen der beteiligten Fahrer. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.
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