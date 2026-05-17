Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugensuche nach versuchtem Angriff mit Messer

Mainz (ots)

Am 15.05.2026 gegen 17:45 Uhr kam es auf einem Fußweg zwischen dem Bahnhof "Römisches Theater" und einem Supermarkt in der Holzhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rahmen derer ein Messer gezogen wurde.

Der 34-Jährige Geschädigte wurde an vorgenannter Örtlichkeit auf einen lautstarken Streit zwischen einem jungen Pärchen aufmerksam. Als er schlichtend einschreiten wollte, wurde er durch den bislang unbekannten Tatverdächtigen zunächst verbal angegangen. Der Tatverdächtige packte den Geschädigten am Kragen und zog mit der anderen Hand ein Messer. Einen Angriff mit dem Messer konnte der Geschädigte abwehren und flüchtete von der Örtlichkeit. Er blieb unverletzt.

Die Polizei benötigt Ihre Hilfe zur Ermittlungen des Tatverdächtigen. Gibt es Zeugen die sich zu oben genannter Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit aufgehalten haben und auf das streitende Paar aufmerksam wurden oder die gesamte Auseinandersetzung beobachtet haben?

Sachdienliche Hinweise können per Telefon unter 06131/65-34150 oder schriftlich an nachfolgend aufgeführte E-Mail vorgebracht werden.

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