Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß in Kurve - Zwei Personen leicht verletzt

Saale-Holzland (ots)

Auf der Kreisstraße 150 zwischen Nerkewitz und Rödigen kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 14:40 Uhr in einer Kurve. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Skoda die Kreisstraße in Richtung Rödigen. In einer scharfen Rechtskurve geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die jeweiligen Beifahrer der beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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