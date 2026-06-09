Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksame Nachbarn

Saale-Holzland (ots)

Ein ungewöhnlicher Hilferuf hat die Polizei im Saale-Holzlandkreis, konkret in Crossen an der Elster, auf den Plan gerufen. Eine Nachbarin rief immer wieder nach ihrem Mann, woraufhin sich besorgte Anwohner meldeten. Vor Ort stellte sich heraus: Die Seniorin war auf dem Weg von der Toilette gestürzt und konnte nicht mehr allein aufstehen. Ihr Ehemann befand sich jedoch in einem so tiefen Schlaf, dass er die Rufe nicht hörte. Die Beamten konnten den Mann schließlich wecken. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt und wurde anschließend von ihrem Ehemann versorgt.

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