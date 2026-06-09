Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer am Einkaufszentrum

Jena (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am Montagmittag an einem Einkaufszentrum in der Jenaer Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 12:05 Uhr wurden die Beamten in das Einkaufszentrum am Leutragraben gerufen, nachdem ein Mann dort Passanten belästigt und für Unruhe gesorgt haben soll. Nach Angaben von Zeugen hielt sich der Mann vor einem Schuhgeschäft auf, schrie Kunden an und störte den Publikumsverkehr. Zudem beschädigte er durch Tritte einen Werbeaufsteller eines Geschäfts. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich der 43-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand oder unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da der Betroffene bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war und weitere Störungen zu befürchten waren, nahmen ihn die Beamten in Unterbindungsgewahrsam. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in eine medizinische Betreuung übergeben.

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