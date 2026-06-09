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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Café

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag versucht, in ein Cafe im Jenaer Paradiespark einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:13 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Täter, sich mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und wertet vorhandenes Videomaterial aus. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Paradiescafés beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641-81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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