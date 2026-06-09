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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann zielt mit Schreckschusspistole auf Passanten - Polizei stellt Waffe sicher

Jena (ots)

Ein 19-jähriger Mann hat in der Nacht zu Dienstag am Busbahnhof "Am Volksbad" in Jena für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 00:10 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem der junge Mann mit einer pistolenähnlichen Waffe in der Hand unterwegs gewesen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Tatverdächtige eine Schreckschusspistole in der Hand und richtete diese wiederholt auf vorbeilaufende Passanten. Zwar sprach er die Personen nicht direkt an, dennoch fühlte sich ein 43-jähriger Zeuge durch das Verhalten bedroht und verständigte die Polizei. Mehrere Streifenwagen kamen daraufhin zum Einsatz. Die Beamten konnten den 19-Jährigen vor Ort feststellen und die Waffe sicherstellen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte. Die Pistole war nach bisherigen Erkenntnissen nicht geladen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von 1,3 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Polizei prüft nun unter anderem den Verdacht der Bedrohung sowie mögliche Verstöße gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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