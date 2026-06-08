LPI-J: Feuerwerkskörper in Briefkasten gezündet
Apolda (ots)
Unbekannte haben am Sonntag einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten eines Wohnhauses in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda gesteckt und angezündet. Durch die Explosion wurde der Briefkasten beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell