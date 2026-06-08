LPI-J: Feuerwerkskörper in Briefkasten gezündet

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam ein Pkw Hyundai in der Humboldtstraße in Weimar von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Grundstückszäune und kollidierte mit weiteren Gegenständen am Fahrbahnrand. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt und wurde durch einen 19-jährigen geführt. Zudem befanden sich im Fahrzeug ein 50-jähriger Mann sowie ein 12-jähriges Mädchen. Alle Fahrzeuginsassen ...

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