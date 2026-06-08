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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus in Am Ettersberg - Briefkasten beschädigt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Sonntag, gegen 19:20 Uhr wurden Anwohner der Angerstraße Am Ettersberg auf laute Geräusche aufmerksam und stellten anschließend Beschädigungen an einem Briefkasten sowie einem Mülleimer fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zudem Blumen aus Pflanzkübeln gerissen. Die Erde eines Blumenkübels landete auf einem geparkten Fahrzeug, an diesem entstand jedoch kein Schaden. Der Sachschaden am Briefkasten wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen im Bereich der Angerstraße machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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