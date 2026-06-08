PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartentisch von Ausstellungsgelände entwendet - Polizei ermittelt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Zeuge beobachtete am späten Sonntagabend gegen 22:15 Uhr einen Diebstahl auf dem Außengelände eines Möbelmarktes in der Rießnerstraße in Weimar und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen überstieg ein Mann den Zaun des frei zugänglichen Parkplatzbereiches eines Möbelhauses und gelangte so zu den ausgestellten Gartenmöbeln. Dort nahm er einen Tisch an sich und reichte diesen über den Zaun an eine Komplizin weiter. Anschließend entfernten sich beide jedoch nicht vom Tatort, sondern setzten sich mit dem Tisch in unmittelbarer Nähe auf eine Treppe. Ein weiterer, bislang unbekannter Mann erschien kurze Zeit später, übernahm den Tisch und entfernte sich damit in Richtung Nordstraße. Zwei Tatverdächtige konnten durch Polizeibeamte bekannt gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei einer Tatverdächtigen einen Wert von 2,63 Promille. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dankend entgegen (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:45

    LPI-J: Vandalismus in Am Ettersberg - Briefkasten beschädigt

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Sonntag, gegen 19:20 Uhr wurden Anwohner der Angerstraße Am Ettersberg auf laute Geräusche aufmerksam und stellten anschließend Beschädigungen an einem Briefkasten sowie einem Mülleimer fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zudem Blumen aus Pflanzkübeln gerissen. Die Erde eines Blumenkübels landete auf einem geparkten ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:40

    LPI-J: Reifen an geparktem Fahrzeug zerstochen - Polizei sucht Zeugen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen geparkten Pkw in Bucha. Nach bisherigen Erkenntnissen stachen Unbekanntezwischen Samstagmorgen, 08:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:20 Uhr, mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand in den rechten Hinterreifen des Fahrzeugs. Der Pkw war in der Straße "Über dem Dorfe" abgestellt. ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:40

    LPI-J: Unter Cannabiseinfluss am Steuer

    Saale-Holzland (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag in Geisenhain fest, dass ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Gegen 14:00 Uhr wurde der 27-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle räumte der Mann den Konsum von Cannabis ein. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren