Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartentisch von Ausstellungsgelände entwendet - Polizei ermittelt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein Zeuge beobachtete am späten Sonntagabend gegen 22:15 Uhr einen Diebstahl auf dem Außengelände eines Möbelmarktes in der Rießnerstraße in Weimar und informierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen überstieg ein Mann den Zaun des frei zugänglichen Parkplatzbereiches eines Möbelhauses und gelangte so zu den ausgestellten Gartenmöbeln. Dort nahm er einen Tisch an sich und reichte diesen über den Zaun an eine Komplizin weiter. Anschließend entfernten sich beide jedoch nicht vom Tatort, sondern setzten sich mit dem Tisch in unmittelbarer Nähe auf eine Treppe. Ein weiterer, bislang unbekannter Mann erschien kurze Zeit später, übernahm den Tisch und entfernte sich damit in Richtung Nordstraße. Zwei Tatverdächtige konnten durch Polizeibeamte bekannt gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei einer Tatverdächtigen einen Wert von 2,63 Promille. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dankend entgegen (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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