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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Cannabiseinfluss am Steuer

Saale-Holzland (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Sonntagnachmittag in Geisenhain fest, dass ein Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Gegen 14:00 Uhr wurde der 27-jährige Fahrer eines Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle räumte der Mann den Konsum von Cannabis ein. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Zur Beweissicherung erfolgte anschließend eine Blutentnahme. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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