Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rückwärtsfahren in Engstelle führt zur Kollision

Saale-Holzland (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in der Naumburger Straße in Schkölen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 10:12 Uhr befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Straße in Richtung einer Engstelle. Da sich bereits ein entgegenkommendes Fahrzeug innerhalb des verengten Straßenabschnitts befand, mussten beide Fahrzeuge anhalten. Der vorausfahrende Fahrzeugführer setzte anschließend zurück, um dem Gegenverkehr das Passieren zu ermöglichen. Dabei kam es zur Kollision mit dem dahinter wartenden Fahrzeug. An beiden beteiligten Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.

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