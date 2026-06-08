Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Homophobe Beleidigungen und exhibitionistische Handlung in Straßenbahn

Jena (ots)

Wegen des Verdachts der Beleidigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt die Polizei seit Sonntagabend gegen einen 41-jährigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Mann gegen 21:22 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Kieshügel in Jena gemeinsam mit einer Personengruppe in eine Straßenbahn ein. Dort beleidigte er zwei männliche Fahrgäste im Alter von 17 und 22 Jahren mehrfach mit homophoben Äußerungen. Im weiteren Verlauf entblößte der Tatverdächtige seinen Genitalbereich und richtete diesen in Richtung der Geschädigten. Dabei äußerte er wiederholt beleidigende Bemerkungen. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Gegen den bereits polizeibekannten Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wurde die Sicherung möglicher Videoaufzeichnungen veranlasst.

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