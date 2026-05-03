Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.05.2026 um 12:35 Uhr wurde ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter in der Richard-Wagner-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht für das laufende Jahr versichert war. An diesem war eine Versicherungsplakette aus dem letzten Jahr angebracht. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass ab dem 1. März jeden Jahres der Versicherungsschutz für Kleinkrafträder, sowie E-Scooter erneuert werden muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell