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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reh verursacht Verkehrsunfall bei Cospeda

Jena (ots)

In der Nacht zu Montag kam es auf der Kreisstraße 11 zwischen Lützeroda und Cospeda zu einem Wildunfall. Ein Fahrzeugführer war gegen 01:10 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Cospeda unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links querte. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision mit dem Wildtier. Das Reh entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort und konnte im Rahmen der Nachsuche nicht mehr aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich zudem die Kennzeichentafel des Pkw, die später wieder aufgefunden werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den Wildunfall auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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