Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen an geparktem Fahrzeug zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen geparkten Pkw in Bucha. Nach bisherigen Erkenntnissen stachen Unbekanntezwischen Samstagmorgen, 08:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 08:20 Uhr, mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand in den rechten Hinterreifen des Fahrzeugs. Der Pkw war in der Straße "Über dem Dorfe" abgestellt. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Der oder die Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sicherte vor Ort Spuren. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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