Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Unfallverursacher meldet sich Stunden nach Unfall bei der Polizei

Apolda (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es im Katharinenweg in Apolda zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 72-jähriger Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Anstatt den Unfall unverzüglich zu melden, verließ der Mann pflichtwidrig die Unfallstelle. Erst rund acht Stunden später stellte er sich bei der Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von 0,73 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und mehrere Anzeigen erstattet.

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