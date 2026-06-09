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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer nach Sturz angezeigt

Saale-Holzland (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer hat die Aufmerksamkeit in Dornburg-Camburg Montagabend auf sich gezogen. Gegen 20:25 Uhr ging die Mitteilung ein, dass ein Mann mit seinem E-Scooter gestürzt sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor im öffentlichen Verkehrsraum mit dem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs gewesen war. Nach eigenen Angaben hatte er vor der Fahrt mehrere Bier konsumiert. Während der Fahrt kam er schließlich zu Fall. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Damit lag der Mann im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit für Führer von E-Scootern. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und veranlassten die weiteren erforderlichen Maßnahmen. Die Polizei weist darauf hin, dass für E-Scooter dieselben Alkoholgrenzen gelten wie für Autofahrer.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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