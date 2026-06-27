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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte in der Goethestraße eine unbekannte Person die Seitenscheibe eines abgeparkten PKWs. Anschließend flüchtet die Person in unbekannter Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugsnummer 0160158/2026) entgegen. (cm)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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