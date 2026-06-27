LPI-GTH: Auf parkenden PKW aufgefahren
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 15-jähriger Simson-Fahrer befährt am Freitagabend die Schillerstraße in Richtung Müllerstraße. Hierbei übersieht er ein parkendes Fahrzeug und fährt auf dieses auf. Der Simson-Fahrer wird durch den Aufprall leicht verletzt. Das Moped war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (cm)
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