Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger mit falschem Kennzeichen versehen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 51-jähriger Fahrer eines Renault Transporters mit Anhänger wurde am Samstagvormittag in der Mühlhäuser Straße Ecke Oppenheimstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des Anhängers wurde festgestellt, dass dieser mit einem amtlichen Kennzeichen versehen war, welches nicht für diesen ausgegeben wurde. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt und ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (cm)

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