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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Hähnchengrill

Weingarten - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend kam es am Ortsrand Weingarten zu einem Unfall mit einem Hähnchengrill-Transporter. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 61-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Allerdings wurde bei dem Herrn ein Atemalkoholwert von 0,98 Promille festgestellt. Der Gesamtschaden am Fahrzeug, einem Weidezaun und Verkehrseinrichtungen wird auf ca. 85.000 Euro geschätzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, der Führerschein wurde eingezogen. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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