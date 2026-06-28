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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohem Sachsachden bewusst ignoriert

Gotha (ots)

Am Freitagmittag informierte die Stadtverwaltung Gotha über eine Unfallflucht auf dem Hauptmarkt, welche sich bereits zwei Tage zuvor ereignet hatte. Ein Zeugenaufruf der Stadtverwaltung brachte erste Erkenntnisse zum verursachenden Fahrzeug. Hiernach sei ein roter Seat beteiligt gewesen. Dieser habe eine massive handgefertigte Sandsteinsäule auf dem oberen Hauptmarkt übersehen und aus der Bodenverankerung gerissen. Zudem, berichtete der Zeuge, parkte ein Fahrzeug mit jener Beschreibung und einem Frontschaden für ca. zwei Tage unweit des Unfallortes in der Jüdenstraße. Die Beamten konnten an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile feststellen, welche ebenfalls Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zuließen. Durch akribische Ermittlungsarbeit wurde am Samstag ein Fahrzeug herausgefiltert, welches einer Überprüfung unterzogen werden sollte. Der 74jährige Fahrzeughalter wurde aufgesucht und gestand spontan den Unfall am Mittwochfrüh verursacht zu haben. Das Fahrzeug hätte er jedoch bereits verkauft und es wäre bereits auf dem Weg ins Ausland. Die Beamten ließen nicht locker, bis sie erfuhren, wo das Fahrzeug tatsächlich abgeblieben ist. Das Fahrzeug wurde bei einem Autohändler aufgefunden und so fügten sich die einzelnen Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen. Der 10 Jahre alte Seat war kaum noch zu gebrauchen. Der Schaden am Poller wurde durch die Stadtverwaltung auf 15000 EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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