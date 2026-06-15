Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/Osnabrück: Zwei weitere Schockanrufe auf Russisch - Senioren übergeben hohe Bargeldsummen

Osnabrück (ots)

Die Serie setzt sich fort: Seit dem Wochenende muss sich die Polizei mit zwei weiteren vollendeten Schockanrufen befassen, bei denen mit den Opfern auch wieder in russischer Sprache kommuniziert wurde.

Der Fall in Hilter: Dort wurde nach den bisherigen Ermittlungen am Freitag (12. Juni) gegen 13 Uhr eine 75-jährige Frau angerufen. In diesem Telefonat sei ihr von mehreren Beteiligten mit Nachdruck auf Russisch erläutert worden, dass die Nichte der 75-Jährigen bei einem Verkehrsunfall eine schwangere Frau angefahren habe. Der Vater der Schwangeren fordere nun Schadensersatz. Schließlich habe sie gegen 14 Uhr einem "Herrn Müller" an der Haustür ihrer Wohnung an der Straße "Auf dem Beiken" in einem Umschlag einen fünfstelligen Bargeldbetrag übergeben. Für den Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt; schwarzer Vollbart; schwarze Kleidung mit Kapuzenjacke - er sprach akzentfrei Russisch.

Der Fall in Osnabrück: Opfer ist eine 85-Jährige Frau. Den Aussagen der Frau zufolge wurde sie am Freitag (12. Juni) gegen 17.15 Uhr von einem Mann angerufen. In russischer Sprache habe er ihr erklärt, dass ihre Tochter bei einem Unfall verstorben sei. Nun solle die 85-Jährige Bargeld übergeben. Etwa eine Stunde später habe sie ein Mann an ihrer Wohnadresse "An der Katharinenburg" aufgesucht. Sie habe ihm zunächst einen fünfstelligen Bargeldbetrag ausgehändigt, kurze Zeit später noch einmal dieselbe Summe. Für diesen Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt; schwarze Haare; Bart; graues Shirt; graue Cap; südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, sich unter Telefon 0541/327-3303 oder -2115 zu melden.

In den vergangenen Wochen kam es in der Stadt und im Landkreis Osnabrück zu ähnlich gelagerten Fällen. Die Details dazu sind hier nachzulesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6285389 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6288240 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6291308

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