Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Snackautomat umgeworfen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Snackautomaten im Bereich des Ölwegs, Ecke Windhorststraße, erheblich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 07:30 Uhr. Die Unbekannten warfen einen mit Snacks gefüllten Warenautomaten gezielt um und zerstörten diesen dadurch erheblich.

Ob die Täter im Anschluss Waren aus dem Automaten entwendeten, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Aufgrund der Größe und des Gewichts des Automaten gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt gewesen sein dürften.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern 0541/327-2115 oder 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell