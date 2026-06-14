Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Einbrecher auf Recyclinghof auf frischer Tat gestellt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es auf einem Recyclinghof in einem Gewerbegebiet in Gesmold zu einem Einbruch durch zwei Tatverdächtige.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden durch aufmerksame Zeugen verdächtige Geräusche auf dem Gelände wahrgenommen. Zudem konnten zwei männliche Personen auf dem umzäunten Betriebsgelände festgestellt werden. Die Zeugen verständigten daraufhin umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen kurze Zeit später vor Ort ein. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass sich die beiden Männer gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafft hatten. Im Anschluss betraten die Beamten das Gelände und konnten die beiden Tatverdächtigen noch auf dem Gelände feststellen. Nach ersten Erkenntnissen waren sie offenbar dabei, Elektroschrott zu entwenden. Die zwei festgenommenen Personen im Alter zwischen 25 und 41 Jahren wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Im weiteren Verlauf wurden sie nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen in Freiheit entlassen

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

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