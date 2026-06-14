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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Diebstahl eines Motorrades - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer sein Fahrzeug am Dienstag gegen 08:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "In den Wellen" im dortigen Industriegebiet in der Nähe der Autobahn 1 ab. Das Motorrad war dort verschlossen abgestellt.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um eine Honda CB 1000 SP in mattgrau mit dem amtlichen Kennzeichen BSB-SC 86.

Als der Eigentümer am Freitag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das Motorrad nicht mehr am Abstellort war.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Motorrades oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461 94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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