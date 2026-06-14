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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrparteienhaus - eine Person verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus an der Iburger Straße alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war aus einer Dachgeschosswohnung eine deutliche Rauchentwicklung feststellbar. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an.

Die Feuerwehr drang in die betroffene Wohnung ein und konnte den Brand zügig löschen. Dadurch wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen verhindert und größerer Sachschaden begrenzt.

Eine Bewohnerin wurde bei dem Brand verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand erheblicher Sachschaden, der nach derzeitigen Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich liegt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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