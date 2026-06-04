Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Erneuter Schockanruf auf Russisch - Seniorin übergibt fünfstelligen Bargeldbetrag

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Osnabrück (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 70-jährige Frau aus Quakenbrück Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Ein unbekannter Anrufer teilte ihr auf Russisch mit, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und es müsse nun eine Kaution gezahlt werden. Der Anrufer setzte die Seniorin derartig unter Druck, dass sie schließlich eine fünfstellige Summe Bargeld an einen Abholer übergab. Dieser erschien gegen 12:45 Uhr an der Wohnanschrift der 70-Jährigen in der Haydnstraße und nahm das Geld entgegen. Anschließend stieg er in ein vor dem Haus abgestelltes Fahrzeug und fuhr davon.

Der Geldabholer wurde wie folgt beschrieben:

- maximal 30 Jahre alt - sehr schlanke Statur - etwa 160 cm groß - dunkle Haare - bekleidet mit einer Sweatjacke - trug eine dunkle Bauchtasche - sprach gutes Russisch

Das Auto konnte bislang nicht näher beschrieben werden. Nach ersten Ermittlungen könnte der Geldabholer von einem weiteren Täter begleitet worden sein.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen beziehungsweise Fahrzeugen geben können, sich zu melden. In unmittelbarer Nähe der Haydnstraße befinden sich mehrere Schulen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Schülerinnen und Schüler auf ihrem Heimweg Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3303 entgegen.

Bereits Ende Mai kam es im Osnabrücker Stadtteil Schinkel zu zwei ähnlich gelagerten Betrugsfällen. Auch dort nahmen die Täter auf Russisch Kontakt zu den Geschädigten auf und erbeuteten hohe Bargeldsummen (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6285389).

Die Polizei warnt daher erneut vor sogenannten Schockanrufen: Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die Polizei fordert niemals die Herausgabe von Bargeld, Schmuck oder Gold. Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint, und wählen Sie anschließend selbst die Ihnen bekannte Telefonnummer der Polizei. Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Familienangehörige für diese Betrugsmasche.

Eine russische Übersetzung der Warnhinweise befindet sich im Anhang.

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