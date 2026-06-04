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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Toyota Land Cruiser gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen hochwertigen Geländewagen von einem Privatgrundstück an der Nikolaistraße gestohlen. Der Diebstahl des bronzefarbenen Toyota Land Cruiser ereignete sich zwischen Mitternacht und 6 Uhr. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wird möglicherweise noch mit den originalen Kennzeichen MI-CT 1996 gefahren. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nikolaistraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des entwendeten Toyota geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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