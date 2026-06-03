Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zwei Kinder nach Brand in Einfamilienhaus verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Einsatz in der Ettenfelder Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Kinderzimmer in einem Einfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Im Zimmer hielten sich bei Brandausbruch der 11-jährige Bewohner und dessen 12-jähriger Freund auf. Der 12-Jährige konnte sich selbstständig ins Freie begeben und kam anschließend mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Der andere Junge wurde durch Zeugen mit einer Leiter von dem Balkon des Hauses gerettet. Der 11-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während des Feuers hielten sich außerdem die Mutter des 11-Jährigen sowie seine drei Geschwister im Haus auf. Ihnen gelang es, das Gebäude unversehrt zu verlassen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000-100.000 Euro.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

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