Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vier Elfjährige beweisen Zivilcourage - Fahrraddieb gestellt

Osnabrück (ots)

Das aufmerksame und couragierte Handeln von vier elfjährigen Jungen hat am Montagabend dazu beigetragen, einen mutmaßlichen Fahrraddieb zu stellen.

Gegen 19:30 Uhr beobachteten die vier Kinder auf einen Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mindener Straße einen Mann, der sich auffällig an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Der Mann rüttelte an dem Rad herum und versuchte offenbar, dieses zu entwenden. Die Jungen zögerten nicht lange und sprachen den Mann auf sein Verhalten an. Als sie ihn fragten, ob das Fahrrad ihm gehöre, forderte er die Kinder auf, zu verschwinden und drohte ihnen anderenfalls Schläge an. Ein Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam. Die vier Jungen baten ihn, schnell die Polizei zu verständigen. Anschließend nahmen die Vier die Verfolgung auf, denn der Dieb hatte sich inzwischen samt Fahrrad in Richtung stadteinwärts in Bewegung gesetzt. Dank der Unterstützung des Autofahrers, der detaillierten Personenbeschreibung sowie der Hinweise der Jungen konnte der Mann kurze Zeit später durch eine Polizeistreife gestellt werden. Bei dem Dieb handelt es sich um einen 65-jährigen Osnabrücker, der bereits in der Vergangenheit wegen verschiedener Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und wegen Bedrohung ermittelt. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Polizei Osnabrück bedankt sich ausdrücklich bei den vier Jungen für ihr vorbildliches Verhalten. Auch dem aufmerksamen Autofahrer gilt der Dank der Polizei für seine Unterstützung.

Hinweise aus der Bevölkerung sind oftmals von entscheidender Bedeutung. Wer aufmerksam ist und verdächtige Beobachtungen meldet, kann maßgeblich dazu beitragen, Straftaten aufzuklären oder zu verhindern.

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