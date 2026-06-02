Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde/Helfern: Brandstiftung im Helferner Weg - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am späten Montagabend kam es im Helfener Weg zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 23.25 Uhr hörten Anwohner ein Knistern aus einem öffentlich zugänglichen Hinterhof zwischen der Eschstraße und Wilhelm-Busch-Straße. Wenig später stellten sie einen brennenden Metallcontainer fest und wählten den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Rothenfelde war rasch vor Ort und konnte die Flammen löschen, bevor sie vollständig auf eine angrenzende Garage übergriffen. Es ist ein Schaden von circa 10.000 Euro entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich entstanden ist. Nun suchen die Ermittler aus Dissen Zeugen, die Hinweise zur Brandursache und verdächtigen Personen geben können. Hinweise werden unter 05421/931280 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell