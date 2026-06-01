Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Raub auf Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, kam es im Edeka an der Tecklenburger Straße zu einem Raubüberfall. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betraten zwei maskierte Männer zuvor den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers von einem Mitarbeiter die Herausgabe der Kasseneinheit. Der 29-Jährige kam der Aufforderung nach, die Täter flüchteten anschließend in die Straße Am Lohkamp. Im Rahmen der Flucht gingen Teile der Kasse sowie Bargeld verloren.

Die Polizei leitete unmittelbar nach der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kamen zahlreiche Streifenwagen sowie eine Drohne zur Absuche des umliegenden Geländes, insbesondere eines angrenzenden Waldgebietes, zum Einsatz. Die Fahndung wurde nach rund zwei Stunden ohne Ergebnis beendet. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und befragte zahlreiche Zeugen. Im diesem Zusammenhang wird ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Mercedes-Kombis gesucht. Dieser soll sich zur Tatzeit im Bereich des Parkplatzes aufgehalten und den Tätern begegnet sein. Der Mann könnte wichtige Hinweise zum Geschehen geben.

Die beiden Tatverdächtigen werden als etwa 15 bis 20 Jahre alt beschrieben. Sie waren vermutlich dunkel gekleidet. Einer der jungen Männer wird auf etwa 190 cm Körpergröße geschätzt, der Zweite war deutlich kleiner und etwa 170 cm groß. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten beide bereits mit einem Funktionstuch/Schal maskiert zum Tatort gekommen sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können, insbesondere der Fahrer des genannten Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter 05401/83160 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

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