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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: 78-jähriger Radfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 78-Jähriger mit seinem Pedelec gegen 11:10 Uhr den Radstreifen der Bremer Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 51 beabsichtigte der Radfahrer plötzlich nach links in eine Zufahrt abzubiegen und kollidierte dabei seitlich mit einem nachfolgenden VW. Der 78-jährige Quakenbrücker verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 56-jährige Autofahrerin, eine Frau aus Oldenburg, blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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