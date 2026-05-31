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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Oldendorf: Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag - keine Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Immenweg in Melle alarmiert. Ursache des Feuers war nach ersten Erkenntnissen ein Blitzschlag in den Dachstuhl eines Wohnhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Das Wohnhaus blieb trotz der Schäden weiterhin bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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