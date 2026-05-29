POL-OS: Quakenbrück: Öffentlichkeitsfahndung - 74-jähriger Vladimir P. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Osnabrück (ots)
Seit Donnerstagmittag wird der 74-jährige Vladimir P. aus Quakenbrück vermisst.
Der Vermisste wurde letztmalig im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück gesehen. Vladimir P. ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen und ist möglicherweise orientierungslos.
Der 74-Jährige wird wie folgt beschrieben:
männlich
etwa 175 cm groß
kurze grau-weiße Haare
trägt vermutlich eine Brille
vermutlich blaues Poloshirt
dunkle Jogginghose
Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.
Hinweise zum Aufenthaltsort von Vladimir P. nimmt die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05431/9690 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
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