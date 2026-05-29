Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Öffentlichkeitsfahndung - 74-jähriger Vladimir P. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Osnabrück (ots)

Seit Donnerstagmittag wird der 74-jährige Vladimir P. aus Quakenbrück vermisst.

Der Vermisste wurde letztmalig im Christlichen Krankenhaus Quakenbrück gesehen. Vladimir P. ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen und ist möglicherweise orientierungslos.

Der 74-Jährige wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 175 cm groß

kurze grau-weiße Haare

trägt vermutlich eine Brille

vermutlich blaues Poloshirt

dunkle Jogginghose

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Vladimir P. nimmt die Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05431/9690 entgegen.

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