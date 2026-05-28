Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Auto landet nach Unfall auf Dach - 3 Personen leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hiärm-Grupe-Straße / Blumenhaller Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Nach bisherigem Erkenntnissen befuhr eine Frau mit ihrer Tochter in einem Citroën die Hiärm-Grupe-Straße in Richtung Rückertstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem Blumenhaller Weg stadtauswärts fahrenden Audi eines Mannes.

Durch die Kollision wurde der Citroën auf das Dach geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen könnten ein verbotswidrig abgestellter Sattelzug sowie ein Transporter die Sicht auf die dortige Lichtzeichenanlage beeinträchtigt haben. Für den Citroën zeigte die Ampel nach derzeitigem Ermittlungen Rotlicht.

Die Fahrerin des Citroën wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Die Mitfahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Beide Insassen des Citroën erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Audi-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen wurde der Kreuzungsbereich zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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