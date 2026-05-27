Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: 84-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Osnabrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der Menslager Straße (L60) ist ein 84-jähriger Pedelecfahrer tödlich verletzt worden. Der Senior fuhr gegen 10 Uhr den Radweg der Menslager Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war ein 60-jähriger mit seinem Lkw samt Muldenkipper auf der Menslager Straße in gleicher Richtung unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Hasestraße fuhr der Pedelecfahrer aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich auf die Fahrbahn und beabsichtigte vermutlich, in die Hasestraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW. Der 84-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand weiter. Kurze Zeit später erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trug der Pedelecfahrer keinen Fahrradhelm. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Die Unfallstelle ist noch immer voll gesperrt.

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