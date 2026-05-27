Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gesmold: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagabend (18:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (11:15 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus in der Loheide unweit zur Broxterheide. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung.

Die Polizei Melle sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05422/92260.

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